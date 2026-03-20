أقيم مساء اليوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، الاجتماع الفني الخاص بمباراة النادي الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي غدا السبت 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

وحضر الاجتماع الفني من جانب النادي الأهلي، كل من سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ووائل محمد ورأفت إبراهيم إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، إلى جانب ممثلي نادي الترجي التونسي، وفي حضور مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي "كاف" ومسئولي لجان الحكام والتسويق والبث.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المارد الأحمر والترجي، عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأخضر الفاتح.

وفي المقابل، يرتدي فريق الترجي الطاقم الأزرق بالكامل، على أن يرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون البرتقالي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، التي جمع بين الفريقين على ستاد "حمادي العقربي" بتونس، انتهت لصالح الفريق التونسي، بهدف دون مقابل.

والجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، ستقام غدا السبت على ستاد "القاهرة الدولي"، دون حضور جماهيري، بعد منع جماهير الأحمر من الحضور مباراتين، بسبب أحداث مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في دور المجموعات بالبطولة.

