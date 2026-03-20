موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي بالكونفدرالية

يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة نادي الزمالك أمام نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غدا السبت، وذلك بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمواجهة إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين خلال اللقاء، إلى جانب مناقشة كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، مثل مواعيد الوصول إلى الملعب والتفاصيل الفنية والإدارية المرتبطة بها.

ويمثل الزمالك في الاجتماع كل من محمد حسن «تيتو» المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة المرتقبة أمام أوتوهو يوم الأحد المقبل على ستاد ستاد القاهرة الدولي، في إطار سعيه لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

يُذكر أن مباراة الذهاب، التي أُقيمت على ملعب ألفونس ماسامبا ديبات في الكونغو برازافيل، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يزيد من أهمية لقاء الإياب في القاهرة.