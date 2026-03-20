حلم دوري الأبطال.. تحرك جديد من الزمالك لإنقاذ الرخصة الأفريقية

بات نادي الزمالك مضطرًا للعمل على سداد الديون المستحقة عليه، والتي صدرت فيها أحكام نهائية لمستحقات مدربين ولاعبين سابقين، قبل شهر مايو المقبل، وذلك تمهيدًا لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الزمالك إلى الوصول لتسويات وجدولة المستحقات المالية، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد في أقرب وقت، خاصة مع تهديد النادي بعدم الحصول على الرخصة الأفريقية إذا لم تُسوى الملفات المالية قبل نهاية شهر مايو.

تحركات الإدارة

بدأ مسئولو النادي تحركات مكثفة خلال الفترة الحالية لحل أزمة إيقاف القيد والقضايا المالية المتراكمة، في محاولة لإنهاء الأزمة قبل نهاية الموسم الجاري وتأمين مشاركة الفريق في البطولات القارية، في ظل التمسك بحلم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، خاصة مع تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري حاليا.

القضايا والمستحقات المطلوب تسويتها

تقدر المديونيات الإجمالية للزمالك بحوالي 285 مليون جنيه، وتشمل مستحقات:

جوزيه جوميز (المدير الفني السابق): 120 ألف دولار

الجهاز المعاون لجوميز: 60 ألف دولار

كريستيان جروس (مدرب سويسري سابق): 133 ألف دولار

فرجاني ساسي (لاعب تونسي): 505 ألف دولار

نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي: 200 ألف يورو

نادي رويال شارلروا البلجيكي: 170 ألف يورو

نادي أوليكساندريا الأوكراني: 800 ألف دولار

نادي نهضة الزمامرة المغربي (مستحقات صفقة صلاح مصدق): 250 ألف دولار

إبراهيما نداي (لاعب سنغالي): 1.6 مليون دولار

نادي سانت إتيان الفرنسي (مستحقات صفقة محمود بنتايك): 500 ألف يورو

الهدف النهائي

تركز الإدارة على تأمين السيولة المالية اللازمة لسداد هذه المستحقات، لتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية، ولضمان انتظام الفريق في الموسم الجديد بدون أي أزمات قانونية أو مالية.