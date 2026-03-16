رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك لتكون القضية رقم 12.

وجاءت هذه القضية بحسب آخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين، لقائمة الأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد، والتي تواجد بها الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وأتوهو الكونغولي

في سياق متصل يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامة الأسبوع المقبل أمام أوتوهو الكونغولي في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الزمالك مع أوتوهو بهدف لكل فريق، لينتظر الأبيض لقاء العودة لحسم بطاقة العبور لنصف نهائي الكونفدرالية.

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي



استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة



