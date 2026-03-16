الدوري الإنجليزي

برينتفورد

22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

0 0
21:45

فيورنتينا

رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

08:37 م 16/03/2026 تعديل في 08:41 م

نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك لتكون القضية رقم 12.

وجاءت هذه القضية بحسب آخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين، لقائمة الأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد، والتي تواجد بها الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وأتوهو الكونغولي

في سياق متصل يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامة الأسبوع المقبل أمام أوتوهو الكونغولي في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الزمالك مع أوتوهو بهدف لكل فريق، لينتظر الأبيض لقاء العودة لحسم بطاقة العبور لنصف نهائي الكونفدرالية.

