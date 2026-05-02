استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب على استمرار مصطفي شوبير في مركز حراسة المرمي لاعبًا أساسيًا خلال مباراتي انبي والمصري البوسعيدي في الجولتين المتبقيتين في عُمر بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"مصراوي" قرار المدرب الدنماركي جاء بعد تألق شوبير في مباراة القمة أمس أمام الزمالك ونجاحه في الخروج بشباكه نظيفة ومساعدة زملائه علي الفوز بثلاثية دون رد.

وقال المصدر: حالة واحدة يشارك فيها الشناوي في مباراتي انبي والمصري وهي إصابة شوبير في التدريبات ما عدا ذلك فسيكون الحارس الأساسي للفريق الأحمر علي أمل تحقيق الفوز في آخر مواجهتين.

وقدَم شوبير أداءً متوازنًا بين الجانب الدفاعي وبناء اللعب حيث لمس الكرة 32 مرة ومرّر 14 تمريرة صحيحة من أصل 27 كما نجح في التصدي لفرصتين مباشرتين بجانب التصدي لركلة جزاء حاسمة للزمالك في الشوط الثاني .