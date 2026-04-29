يلاقي الأهلي نظيره فريق الزمالك يوم الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد " القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ونعرض ترتيب الدوري المصري الممتاز

1 - الزمالك 50 نقطة

2 - بيراميدز 47 نقطة

3 - الأهلي 44 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 43 نقطة

5 - المصري 37 نقطة

6 - إنبي 36 نقطة

7 - سموحة 31 نقطة

مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز

1 - وادي دجلة 42 نقطة

2 - البنك الأهلي 39 نقطة

3 - زد 39 نقطة

4 - الجونة 38 نقطة

5 - بتروجيت 34 نقطة

6 - مودرن سبورت 31 نقطة

7 - غزل المحلة 30 نقطة

8 - طلائع الجيش 30 نقطة

9 - الاتحاد السكندري 29 نقطة

10 - المقاولون العرب 28 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة

12 - حرس الحدود 21 نقطة

13 - فاركو 20 نقطة

14 - الإسماعيلي 17 نقطة

