أصدرت محكمة المراغة بمحافظة سوهاج إخلاء سبيل سائق عبارة الشورانية و3 من أفراد طاقمها، وذلك بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل متهم، وجاء القرار خلال جلسة نظر تجديد الحبس، بعد أيام من قرار جهات التحقيق بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

شمل قرار المحكمة عبدالخالق ب.م، قائد العبارة، إلى جانب مساعديه علي أ، ومحمد أ، وناصر م، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أوجه المسؤولية.

مأساة هزت قرية الشورانية

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط سيارة "تمناية" من أعلى عبارة الشورانية التابعة لمركز المراغة، في 12 من شهر أبريل الجاري، أسفرت عن مصرع سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، وطفلين من أحفادها.

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت من انتشال جثة السيدة في يوم الحادث، فيما تواصلت عمليات البحث حتى تم العثور على جثتي الطفلين بعد عدة أيام.