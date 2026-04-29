الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب : محمد الميموني

08:32 م 29/04/2026
    الأهلي و الزمالك (1)_1
    الأهلي و الزمالك (3)
    الأهلي و الزمالك (1)
    الأهلي و الزمالك

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

بينما خسر الأهلي من نظيره فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري
يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
