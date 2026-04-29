يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

بينما خسر الأهلي من نظيره فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

