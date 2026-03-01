مباريات الأمس
"قبل مباراة الزمالك".. ماذا يفعل بيراميدز بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي؟

كتب : يوسف محمد

04:39 م 01/03/2026
يلاقي نادي بيراميدز اليوم الأحد 1 مارس الجارين نظيره نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسندت مهمة إدارة مباراة اليوم إلى الحكم محمود ناجي.

أرقام بيراميدز في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي

وتعد مباراة بيراميدز أمام الزمالك اليوم، هى المباراة رقم 17 التي يديرها ناجي لبيراميدز، حيث سبق وأدار للفريق 16 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 16 مباراة سابقة أدارها ناجي لفريق بيراميدز، تمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز في 8 مباريات، حضر التعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

وأشهر ناجي خلال المباريات التي أدارها للفريق السماوي، 35 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى بطاقتين حمراوتين، بالإضافة إلى احتساب ركلتي جزاء.

نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز في الدوري

وكان بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق في مباراة الدور الثاني من الدوري المصري الموسم 2024-2025.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يحتل نادي الزمالك صدارة جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

