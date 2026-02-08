منتخب مصر لكرة الصالات يحقق إنجازا بصعوده إلى نهائيات أمم أفريقيا

فاز منتخب مصر لكرة الصالات على منتخب كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت ضمن المنافسات المؤهلة إلى النسخة الـ 8 بكأس أمم أفريقيا.

وتستضيف المغرب البطولة المقامة في الفترة من 11 إلى 21 إبريل المقبل، ويشارك فيها 8 منتخبات.

وبهذا التأهل يكون منتخب مصر لكرة الصالات قد صعد للنهائيات للمرة الثامنة منذ بداية البطولة في عام 1996، وهو ما يعد إنجازًا إذ يعتبر المنتخب الوحيد الذي شارك في كل نسخ البطولة.

وحقق منتخب مصر البطولة ثلاث مرات في أعوام، 1996، 2000، 2004، فيما حل وصيفا في بطولات، 2008، 2016، 2020.