منتخب مصر لكرة الصالات يحقق إنجازا بصعوده إلى نهائيات أمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

11:46 م 08/02/2026
فاز منتخب مصر لكرة الصالات على منتخب كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت ضمن المنافسات المؤهلة إلى النسخة الـ 8 بكأس أمم أفريقيا.

وتستضيف المغرب البطولة المقامة في الفترة من 11 إلى 21 إبريل المقبل، ويشارك فيها 8 منتخبات.

وبهذا التأهل يكون منتخب مصر لكرة الصالات قد صعد للنهائيات للمرة الثامنة منذ بداية البطولة في عام 1996، وهو ما يعد إنجازًا إذ يعتبر المنتخب الوحيد الذي شارك في كل نسخ البطولة.

وحقق منتخب مصر البطولة ثلاث مرات في أعوام، 1996، 2000، 2004، فيما حل وصيفا في بطولات، 2008، 2016، 2020.

منتخب مصر لكرة الصالات أمم أفريقيا لكرة الصالات منتخب كاب فيردي

