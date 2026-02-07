طائرة خاصة.. محاولة من الزمالك لحل أزمة تزاحم المباريات

موهبة مصرية شابة على أعتاب الانضمام إلى وكالة المتعاقدة مع فينيسيوس جونيور

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، قرار جديد من مجلس إدارة الزمالك، لحل أزمة تزاحم مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر فبراير.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي، غدا الأحد، بعدها يعود إلى مصر ويواجه سموحة على ستاد القاهرة الدولي، يوم الأربعاء 11 فبراير الحالي، بدلا من 12 من نفس الشهر.

وقال إبراهيم فايق، عبر برنامج المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2: "هناك مساعي في الزمالك حاليا لحل أزمة المباريات، من خلال طائرة خاصة".

واختتم: "حدث تواصل بين جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس النادي، وهناك تدخل لحل هذه الأزمة، بتوفير طائرة تنقل لاعبي الزمالك بعد مباراة زيسكو، وهكذا يصل مبكرا قبل مباراة الأربعاء".

