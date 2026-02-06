في 24 ساعة: قبض ومحضر.. ماذا حدث مع نجوم الزمالك السابقين؟

محمد الشناوي: "كل مباراة لها ظروفها وتركيزنا في أعلى مستوياته"

منها الزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري المصري

شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، تطورات تتعلق بنجوم نادي الزمالك السابقين، إذ تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي من القبض على عمرو زكي مهاجم الأبيض ومنتخب مصر الأسبق أثناء محاولته السفر إلى دولة الإمارات لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وبحسب المصادر الأمنية تم ضبط زكي أثناء إنهاء إجراءات السفر على متن إحدى رحلات الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي بعدما تبين أنه ممنوع من السفر بسبب أحكام قضائية، إذ تم صدور حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة عام في قضية إصابة فرد بالخطأ بمدينة العلمين الجديدة..

وفي حادثة منفصلة، حر تامر عبد الحميد لاعب الزمالك الأسبق محضراً أمس الخميس بقسم شرطة حدائق أكتوبر اتهم خلاله زوجته هديل مجدي بالتعدي عليه بالسب والقذف، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو في تمام الساعة الثالثة عصراً على ستاد ليفي مواناواسا.