مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

2 1
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

0 0
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

في 24 ساعة: قبض ومحضر.. ماذا حدث مع نجوم الزمالك السابقين؟

كتب : نهي خورشيد

09:56 م 06/02/2026 تعديل في 10:10 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 15 صورة
    تامر عبد الحميد مصراوى
  • عرض 15 صورة
    تامر عبد الحميد
  • عرض 15 صورة
    تامر عبد الحميد
  • عرض 15 صورة
    تامر عبد الحميد
  • عرض 15 صورة
    تامر عبد الحميد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، تطورات تتعلق بنجوم نادي الزمالك السابقين، إذ تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي من القبض على عمرو زكي مهاجم الأبيض ومنتخب مصر الأسبق أثناء محاولته السفر إلى دولة الإمارات لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وبحسب المصادر الأمنية تم ضبط زكي أثناء إنهاء إجراءات السفر على متن إحدى رحلات الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي بعدما تبين أنه ممنوع من السفر بسبب أحكام قضائية، إذ تم صدور حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة عام في قضية إصابة فرد بالخطأ بمدينة العلمين الجديدة..

وفي حادثة منفصلة، حر تامر عبد الحميد لاعب الزمالك الأسبق محضراً أمس الخميس بقسم شرطة حدائق أكتوبر اتهم خلاله زوجته هديل مجدي بالتعدي عليه بالسب والقذف، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو في تمام الساعة الثالثة عصراً على ستاد ليفي مواناواسا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو زكي و تامر عبد الحميد عمرو زكي تامر عبدالحميد الزمالك نجوم الزمالك القبض على عمرو زكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصرع طفل ووالدته إثر سقوطهما من الطابق الثامن بالعصافرة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

مصرع طفل ووالدته إثر سقوطهما من الطابق الثامن بالعصافرة في الإسكندرية

"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة
حوادث وقضايا

"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة

أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي ولهذا السبب أصبح 4 آلاف
مصراوي ستوري

أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي ولهذا السبب أصبح 4 آلاف

ملف القمح "سلك عريان".. أديب يتساءل عن دور "مستقبل مصر" في استيراد خبز
أخبار مصر

ملف القمح "سلك عريان".. أديب يتساءل عن دور "مستقبل مصر" في استيراد خبز
صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي
رياضة عربية وعالمية

صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان