ضبط شخص بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على أصحاب المحال بالسويس

كتب – صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب أحد المحال من شخص اتصل به هاتفيًا منتحلًا صفة فرد شرطة، وطلب منه تحويل مبالغ مالية على أحد المحافظ الإلكترونية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية ولا صلة له بهيئة الشرطة، مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وعند مواجهته أقرّ بإقدامه على النصب والاحتيال على المواطنين بغرض الاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.