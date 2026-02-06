أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بياناً رسمياً بشأن تعديل موعد مواجهته أمام وادي دجلة، والمقرر لها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان الإدارة البورسعيدية كالآتي..

يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن رفضه لقرار لجنة المسابقات برابطة الأندية الصادر اليوم والتي حددت خلاله الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل موعدًا لمباراة الفريق المؤجلة أمام وادي دجلة في الوقت الذي سيؤدي فيه الفريق مباراته أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد غدا الأحد ليغادر مدينة بولوكوان الجنوب أفريقية مساء الاثنين في طريقه إلى مدينة جوهانسبرج والتي سيغادرها الفريق في ساعة متأخرة مساء الاثنين ليصل الفريق إلى القاهرة في ساعة متأخرة مساء يوم الثلاثاء قبل 24 ساعة فقط من الموعد الجديد لمباراة وادي دجلة، علمًا بأن الفريق والذي تواجد في مطار القاهرة منذ الساعة الثامنة مساء أمس الخميس سيقطع رحلة الذهاب في أكثر من 30 ساعة بعد التأخر الشديد في مواعيد الرحلة إلى جنوب أفريقيا الأمر الذي تسبب في عدم لحاق البعثة برحلة الطيران الداخلي إلى مدينة بولوكوان لتضطر في النهاية إلى السفر عبر الطريق البري في رحلة تستغرق نحو اثنتي عشرة ساعة لم تصل البعثة حتى كتابة تلك السطور لـ مدينة بولوكوان، الأمر الذي يسبب الكثير من الإرهاق للفريق وهو الأمر المتوقع حدوثه أيضًا في رحلة العودة والتي ستستمر لأكثر من 30 ساعة أيضاً.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن الأستاذ كامل أبو علي حاول خلال العديد من الاتصالات مع مسؤولي الرابطة التنسيق في هذا الأمر إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة للطلبات العادلة للنادي مما يلحق به أشد الضرر خاصة وأن الفريق سيخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في السادسة مساء السبت الموافق الرابع عشر من فبراير أي أن وضع مباراة وادي دجلة في هذا التوقيت القاتل قد يتسبب في الإطاحة بفريق المصري خارج بطولة الكونفيدرالية من ناحية كما أنه سيؤثر بلاشك كذلك على فرص الفريق في المنافسة على التواجد ضمن المراكز السبعة الأولى لبطولة الدوري والتي ستخوض لاحقا مرحلة تحديد البطل.

إن مجلس إدارة النادي المصري يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن لها الحفاظ على مصالحه ويطالب في الوقت ذاته الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل للحفاظ على حظوظ النادي في المنافسة على الصعود لدور الثمانية من الكونفدرالية.

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري مواجهته أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ويحتل المصري المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متساوياً مع منافسه كايزر تشيفز خلف مواطنه الزمالك صاحب الصدارة بـ 8 نقاط.