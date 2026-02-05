مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 2
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

0 5
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

2 0
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 م 05/02/2026 تعديل في 11:44 م
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 23 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    فرجاني ساسي
  • عرض 23 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    عدي الدباغ (1)
  • عرض 23 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 23 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 23 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 23 صورة
    إبراهيما نداي لاعب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 23 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 23 صورة
    فرجاني ساسي
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    فرجاني ساسي
  • عرض 23 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 23 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    خوان بيزيرا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى مسؤولو نادي الزمالك صدمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة إيقاف القيد رقم 11 على النادي هذا الموسم.

ويستعرض مصراوي، في السطور التالية، المتسببين في القضايا الـ11 لدى الزمالك:

- جوزيه جوميز: مستحقات متأخرة.

- لويس كاسترو: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- أندريه بيكي: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- جواو غيديس: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- كريستيان جروس: مستحقات متأخرة.

- فرجاني ساسي: حكم نهائي بمستحقاته.

- نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): مستحقات صفقة شيكو بانزا.

- نادي شارلروا (بلجيكا): مستحقات صفقة عدي الدباغ.

- نادي نهضة الزمامرة (المغرب): مستحقات صفقة صلاح مصدق.

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): مستحقات صفقة خوان بيزيرا.

- إبراهيما نداي: مستحقات متأخرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إيقاف قيد الزمالك أخبار الزمالك إبراهيما نداي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
حوادث وقضايا

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟
رياضة محلية

11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟
من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت