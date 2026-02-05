أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

عاد أيمن حفني للظهور في الملاعب بعد غياب عن المشهد الكروي بالفترة الأخيرة، لكن هذه المرة من بوابة العمل الإداري داخل نادي الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن قبل أيام تعيين حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية.

وفي أول ظهور له، نشر حفني صورًا جديدة من داخل أكاديمية الزمالك، وعلّق قائلًا: العودة لبيتنا الكبير نادي الزمالك.

واعتزل أيمن حفني كرة القدم مع الزمالك، بعدما انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من طلائع الجيش عام 2014، قبل أن يخرج للإعارة إلى المقاولون العرب ومصر للمقاصة.

