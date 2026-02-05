مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 2
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

0 5
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

2 0
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:32 م 05/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني (4)
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني (6)
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني (5)
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني (2)
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني نجم الزمالك الأسبق
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني نهائي كأس مصر 2016_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني (3)
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني (1)
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني في مباراة الزمالك وأهلي بني غازي
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد أيمن حفني للظهور في الملاعب بعد غياب عن المشهد الكروي بالفترة الأخيرة، لكن هذه المرة من بوابة العمل الإداري داخل نادي الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن قبل أيام تعيين حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية.

وفي أول ظهور له، نشر حفني صورًا جديدة من داخل أكاديمية الزمالك، وعلّق قائلًا: العودة لبيتنا الكبير نادي الزمالك.

واعتزل أيمن حفني كرة القدم مع الزمالك، بعدما انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من طلائع الجيش عام 2014، قبل أن يخرج للإعارة إلى المقاولون العرب ومصر للمقاصة.

إقرأ أيضًا:

أزمة تأشيرات تضرب الجيش الملكي قبل لقاء الأهلي بدوري الأبطال

ما سر ارتداء لاعبي ريال مدريد أقنعة غريبة أثناء التدريب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن حفني الزمالك اللاعب أيمن حفني منصب أيمن حفني أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟
رياضة محلية

11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟
بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر رمضان 2026
"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
حوادث وقضايا

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت