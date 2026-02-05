الزمالك يعلن تعيين الإيطالي فرانشيسكو مديرًا فنيًا لكرة الطائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الإيطالي فرانشيسكو كاديدو "كيكي"، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويملك المدير الفني الإيطالي سيرة ذاتية قوية وخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال التدريب، حيث عمل في عدد كبير من المدارس الأوروبية والأفريقية، وحقق نجاحات لافتة خلال مسيرته.

ويعد من أبرز إنجازات "كيكي" قيادته لفريق قرطاج التونسي للتتويج بالثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما حصد الدوري والكأس وبطولة إفريقيا في موسم واحد، كما سبق له العمل كمدرب مساعد للمنتخب البلغاري الأول، وحقق وصافة كأس العالم، إلى جانب المشاركة في الدوري العالمي وبطولة أوروبا.

وخاض المدير الفني الإيطالي عدة تجارب تدريبية ناجحة مع أندية في إيطاليا ورومانيا وروسيا وبولندا وسلوفاكيا، ما يعكس امتلاكه خبرات متنوعة على أعلى المستويات.

