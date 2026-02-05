مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعلن تعيين الإيطالي فرانشيسكو مديرًا فنيًا لكرة الطائرة

كتب : محمد عبد الهادي

11:41 م 05/02/2026

فرانشيسكو كاديدو كيكي''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الإيطالي فرانشيسكو كاديدو "كيكي"، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويملك المدير الفني الإيطالي سيرة ذاتية قوية وخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال التدريب، حيث عمل في عدد كبير من المدارس الأوروبية والأفريقية، وحقق نجاحات لافتة خلال مسيرته.

ويعد من أبرز إنجازات "كيكي" قيادته لفريق قرطاج التونسي للتتويج بالثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما حصد الدوري والكأس وبطولة إفريقيا في موسم واحد، كما سبق له العمل كمدرب مساعد للمنتخب البلغاري الأول، وحقق وصافة كأس العالم، إلى جانب المشاركة في الدوري العالمي وبطولة أوروبا.

وخاض المدير الفني الإيطالي عدة تجارب تدريبية ناجحة مع أندية في إيطاليا ورومانيا وروسيا وبولندا وسلوفاكيا، ما يعكس امتلاكه خبرات متنوعة على أعلى المستويات.

إقرأ أيضًا:

"11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فرانشيسكو كاديدو كرة طائرة نادي الزمالك الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
أخبار مصر

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
علاقات

"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت