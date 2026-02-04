سموحة يخطف فوزًا دراميًا على بيراميدز في الدوري المصري

شهد الشوط الأول من مواجهة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحداثاً مثيرة في اللقاء المقام بينهما حالياً على ستاد هيئة قناة السويس.

ومع بداية الشوط، كاد الزمالك أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية بعدما أرسل أحمد شريف عرضية خطيرة مرت من تحت قدم آدم كايد قبل أن ينجح دفاع كهرباء الإسماعيلية في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة السادسة، جاءت محاولة جديدة للأبيض عبر عرضية من محمد إبراهيم من الجهة اليمني تصدى لها الحارس لترتد أمام ناصر منسي الذي لم يتمكن من السيطرة عليها، ليشتتها الدفاع سريعاً.

ورد كهرباء الإسماعيلية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، لكنها علت مرمى محمد صبحي وخرجت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 12، أهدر أحمد شريف فرصة محققة بعد تسديدة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل معلنًا إلغاء الهجمة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 22 بعد سقوط محمد إسماعيل على أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لعلاجه واستكمال اللقاء.

واصل كهرباء الإسماعيلية محاولاته، إذ أطلق إسلام عبد النعيم تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 28 لكنها مرت فوق مرمى صبحي.

ومع حلول الدقيقة 30، فرض أصحاب الأرض ضغطاً هجومياً في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع الزمالك ظهر بشكل منظم وثابت أمام المحاولات.

وفي الدقيقة 31، استغل الزمالك خطأ دفاعياً، وصلت الكرة إلى أحمد شريف الذي سدد لتصطدم بالدفاع ثم تصل إلى ناصر منسي، لكن تسديدته جاءت ضعيفة في يد الحارس.

وجاءت أخطر فرص كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 32 عبر انطلاقة حسن الشاذلي الذي أرسل عرضية أرضية تصدى لها صبحي، لترتد إلى علي سليمان الذي سدد دون دقة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 35، حاول حسن الشاذلي مجددًا بتسديدة من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم.

ونجح الزمالك في افتتاح التسجيل بالدقيقة 38 بعد خطأ في التمرير من كهرباء الإسماعيلية، استغله لاعبو الأبيض لتصل الكرة إلى ناصر منسي الذي مررها لأحمد شريف، ليسدد كرة أرضية سكنت يسار الحارس داخل الشباك.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعدما تصدى الحارس لتسديدة أحمد شريف، لترتد الكرة أمام عدي الدباغ الذي لم يتردد في إيداعها المرمى.

وقبل نهاية الشوط، قلص كهرباء الإسماعيلية الفارق بهدف عكسي في الدقيقة 45، بعدما سدد علي إسماعيل كرة تصدى لها صبحي لترتد وتصطدم بقدم السيد أسامة وتسكن الشباك، وسط محاولة من محمد إبراهيم لإبعادها لكنها اصطدمت بالقائم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 2-1.