مسؤول إيراني: لا نخشى التهديدات الأمريكية واجهناها على مدار خمسة عقود

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، الدكتور مجتبی فردوسي بور، إن بلاده لا يمكنها المشاركة في أي مفاوضات تجرى تحت الإملاءات أو التهديدات الأمريكية، مؤكدًا أن التفاوض تحت التهديد يعد خطًا أحمر لا يمكن القبول به، وأن أي حوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف فردوسي بور، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن إيران تؤكد مشاركتها في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد المفاوضات في مسقط لاستكمال مسار المفاوضات الأخيرة دون بدء أي مسار تفاوضي جديد.

وأوضح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية، أن طهران لن تقبل بطرح أي موضوعات جديدة على جدول الأعمال، ولن تخرج عن أجندة التفاوض التي بدأت عام 2015، مشددًا على رفض إدراج ملف الصواريخ الباليستية أو المظاهرات ضمن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وأشار رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، إلى أن الوصول إلى نتائج إيجابية في المفاوضات يظل ممكنًا، شريطة وقف التهديدات العسكرية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، معتبرًا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تندرج ضمن أسلوبه التفاوضي.

وأكد فردوسي بور، أن إيران تشارك في المفاوضات وهي جاهزة تماما للتعامل مع أي تصعيد عسكري، مشددًا على أن بلاده لا تخشى التهديدات الأمريكية وقد واجهتها على مدار خمسة عقود.