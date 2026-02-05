إعلان

مسؤول إيراني: لا نخشى التهديدات الأمريكية واجهناها على مدار خمسة عقود

كتب : عبدالله محمود

01:01 ص 05/02/2026

الدكتور مجتبی فردوسي بور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، الدكتور مجتبی فردوسي بور، إن بلاده لا يمكنها المشاركة في أي مفاوضات تجرى تحت الإملاءات أو التهديدات الأمريكية، مؤكدًا أن التفاوض تحت التهديد يعد خطًا أحمر لا يمكن القبول به، وأن أي حوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف فردوسي بور، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن إيران تؤكد مشاركتها في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد المفاوضات في مسقط لاستكمال مسار المفاوضات الأخيرة دون بدء أي مسار تفاوضي جديد.

وأوضح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية، أن طهران لن تقبل بطرح أي موضوعات جديدة على جدول الأعمال، ولن تخرج عن أجندة التفاوض التي بدأت عام 2015، مشددًا على رفض إدراج ملف الصواريخ الباليستية أو المظاهرات ضمن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وأشار رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، إلى أن الوصول إلى نتائج إيجابية في المفاوضات يظل ممكنًا، شريطة وقف التهديدات العسكرية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، معتبرًا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تندرج ضمن أسلوبه التفاوضي.

وأكد فردوسي بور، أن إيران تشارك في المفاوضات وهي جاهزة تماما للتعامل مع أي تصعيد عسكري، مشددًا على أن بلاده لا تخشى التهديدات الأمريكية وقد واجهتها على مدار خمسة عقود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الدكتور مجتبي فردوسي بور إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو

قبل رمضان.. أمين الفتوى يوضح حكم الحقن وتركيب المحاليل للصائم للعلاج أو
أخبار

قبل رمضان.. أمين الفتوى يوضح حكم الحقن وتركيب المحاليل للصائم للعلاج أو
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
حكت مأساتها قبل رحيلها.. آخر ظهور لضحى "ضحية حقيبة الأزاريطة" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

حكت مأساتها قبل رحيلها.. آخر ظهور لضحى "ضحية حقيبة الأزاريطة" بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان