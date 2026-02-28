مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

5 2
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 1
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

4 1
17:15

فياريال

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد زد 1.. مصطفى سعد يسجل الأول لزد في مرمى الأحمر

كتب : يوسف محمد

09:31 م 28/02/2026 تعديل في 09:42 م

النادي الأهلي

انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره زد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ملعب "القاهرة الدولي"، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره زد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وإمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان وطاهر محمد طاهر

وعلى الجانب الآخر يدخل زد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: طارق علاء، عبد الله بكري، أحمد طارق ومحمد ربيعة

خط الوسط: أحمد الصغيري، أحمد خالد كباكا وماتا ماجاسا

خط الهجوم: محمود صابر، عبد الرحمن البانوبي ومصطفى سعد

أبرز أحداث مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: مصطفى سعد ميسي يحرز الهدف الأول لزد في مرمى الأهلي

الدقيقة 12: تسديدة قوية من مروان عطية لاعب الأهلي يتصدى لها علي لطفي حارس زد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وزد الدوري المصري النادي الأهلي

