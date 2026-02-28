اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي أمس الجمعة على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره زد اليوم السبت 28 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة اليوم.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ باقي فقرات المران المختلفة، بجانب تنفيذ بعض التدريبات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة ياس توروب.

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة في الجولة الماضية بالدوري المصري، بنتيجة هدف دون مقابل.

