مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

إعلان

"اجتماع توروب وفقرات بدنية".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد بالدوري

كتب : يوسف محمد

01:05 ص 28/02/2026 تعديل في 03:47 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة زد بالدوري اليوم السبت (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد رمضان بيكهام (1)
  • عرض 12 صورة
    يوسف بلعمري (1)
  • عرض 12 صورة
    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد سيحا (1)
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير (1)
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب وكامويش (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي أمس الجمعة على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره زد اليوم السبت 28 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة اليوم.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ باقي فقرات المران المختلفة، بجانب تنفيذ بعض التدريبات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة ياس توروب.

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة في الجولة الماضية بالدوري المصري، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"عودة زيزو وتريزيجيه".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري

"بمشاركة كوكا".. الاتفاق يتلقى الهزيمة بثلاثية في الدوري السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وزد الدوري المصري ياس توروب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
رياضة محلية

تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق