تنطلق مساء اليوم مبيعات تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم، الذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس، ويتضمن ست مباريات دولية بمشاركة منتخبات: منتخب إسبانيا، منتخب الأرجنتين، منتخب قطر، منتخب السعودية، منتخب مصر، ومنتخب صربيا.

ميسي يعود إلى لوسيل

تتصدر بطولة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث يلتقي بطل أوروبا منتخب إسبانيا مع بطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين يوم 27 مارس على ملعب استاد لوسيل.

وتمثل المباراة عودة تاريخية لمنتخب الأرجنتين إلى استاد لوسيل، الذي شهد تتويجه بلقب كأس العالم 2022، في مواجهة مرتقبة تعيد إلى الأذهان ليلة النهائي العالمية، وسط ترقب لظهور القائد ليونيل ميسي على نفس الملعب الأيقوني.

استعدادات مبكرة لكأس العالم 2026

إلى جانب مواجهة الفيناليسما، يشهد المهرجان مباريات قوية تجمع:

قطر أمام صربيا

السعودية أمام مصر

وتمنح هذه المواجهات المنتخبات المشاركة فرصة مهمة لاختبار جاهزيتها الفنية والبدنية قبل نهائيات كأس العالم 2026، في أجواء تنافسية رفيعة المستوى.