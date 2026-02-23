الأمن يتدخل لإنقاذ المواطنين من "مهتز نفسي" أثار الفزع في المنوفية
كتب : علاء عمران
01:12 م 23/02/2026 تعديل في 01:18 م
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية ملابسات واقعة تعد أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشور مدعوم بصورة يفيد قيام شخص يعاني من اضطراب نفسي بمهاجمة المارة والتسبب في إصابة سيدة بدائرة مركز قويسنا.
وتبين من الفحص أنه في 13 من الشهر الجاري، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من والدة الشاكي أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من قبل شخص مهتز نفسيًا، حيث تعدى عليها وعلى عدد من المارة دون مبرر، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وجروح متفرقة في الجسم.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم في حينه، وعُثر بحوزته على قطعة بلاستيكية كانت بحوزته أثناء الواقعة.
وأقر نجل المصابة بتنازل والدته عن المحضر مراعاةً لظروف المتهم.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تسليم المتهم إلى أهليته بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته ومنع تكرار الواقعة.