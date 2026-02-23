كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، تفاصيل مثيرة بشأن كواليس انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريًا في إتمام الصفقة من بدايتها حتى نهايتها، رغم عدم كونه طرفًا رسميًا فيها.

وقال شوقي، خلال ظهوره ببرنامج «أقر واعترف» عبر قناة النهار، إنه كان بمثابة «اللهو الخفي» في الصفقة، مشيرًا إلى أنه تحرك بدافع القناعة والرغبة فقط، دون أن يكون صاحب مصلحة مباشرة، مضيفًا أن لاعبًا بحجم زيزو «كان لا بد أن يرتدي القميص الأحمر».

صفقة تاريخية وانتظار للحظة المناسبة

ووصف شوقي انتقال زيزو حال إتمامه مجانًا بأنه سيكون من أقوى الصفقات في تاريخ الكرة المصرية، خاصة في ظل المنافسة المباشرة مع الزمالك، معتبرًا أن عبور اللاعب إلى الأهلي «سيشكل حدثًا استثنائيًا».

كما أبدى تخوفه في فترة من الفترات من انتقال اللاعب إلى نادي نيوم السعودي، في ظل الإغراءات المالية الكبيرة وقوة الدوري السعودي، مؤكدًا أنه كان يتابع الموقف بقلق شديد، متمنيًا اكتمال الصفقة للأهلي.

وأوضح أنه منذ الموسم الثالث لزيزو مع الزمالك بدأ يضع سيناريو انتقاله إلى الأهلي، من خلال متابعة تطورات موقفه التعاقدي وانتظار التوقيت القانوني المناسب لحسم الأمر.

حقيقة الأرقام المتداولة

ونفى شوقي صحة ما يتردد بشأن حصول اللاعب على 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير صحيحة تمامًا سواء من الداخل أو الخارج، مشددًا على أن الصفقة تمت وفق الأطر القانونية السليمة.

وأشار إلى أن عقد زيزو السابق مع الزمالك كان يتضمن شرطًا جزائيًا، لكنه أُزيل عند تجديد التعاقد بموافقة والد اللاعب، وهو ما صعّب من مهمة ضمه لاحقًا، الأمر الذي استدعى الانتظار حتى حلول اللحظة المناسبة للتحرك.

نقطة التحول في العلاقة مع الزمالك

وأضاف شوقي أنه تواصل شخصيًا مع والد زيزو لعرض فكرة انتقاله إلى الأهلي، إلا أن الرد الأول جاء مستبعدًا للفكرة، قبل أن تتغير الأمور تدريجيًا مع تطورات داخل النادي الأبيض.

ولفت إلى أن الأزمة المتعلقة بقصة التعاقد والشيك المؤجل والفيلا كانت نقطة التحول التي أنهت علاقة اللاعب بالزمالك، مؤكدًا أن زيزو شعر باستياء كبير مما حدث، وهو ما سهّل من مهمة إقناعه، وتسبب لاحقا في صدمة للأبيض.

واختتم شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن إقناع مسؤولي الأهلي لم يكن سهلًا، خاصة في ظل تجارب سابقة لتراجع لاعبين من الزمالك عن اتفاقات رسمية مع القلعة الحمراء، إلا أن الأمور سارت بشكل احترافي حتى تم حسم الصفقة بنجاح، مؤكدًا في النهاية: «الحمد لله.. زيزو أهلاوي».