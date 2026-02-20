6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الحرس الليلة في الدوري.. من هم؟

"بنتي كانت مكسورة".. إكرامي الشحات يتحدث عن أزمة حبس رمضان صبحي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره حرس الحدود مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وسط غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، سواء بداعي الإصابة أو لقرارات فنية، إذ يغيب كلاً من آدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام ومحمود جهاد، بسبب إصابات مختلفة.

كما يستمر استبعاد حارس المرمى محمد عواد على خلفية أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني، وذلك بعد تغيبه عن جلسة التحقيق، في حين يغيب أيضاً سيف جعفر عن المواجهة بقرار فني من المدرب معتمد جمال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

على صعيد ترتيب الدوري، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان الزمالك ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ16، عقب خسارته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.