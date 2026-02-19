مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بعد فوز الأهلي.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد عبد السلام:

11:50 م 19/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (9)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (12)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (8)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت اليوم الخميس العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري، فوز النادي الأهلي على نظيره الجونة بثنائية دون رد

ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة، بينما يلحقه النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة

2- الأهلي - 33 نقطة

3- الزمالك - 31 نقطة

4- بيراميدز - 31 نقطة

5- المصري - 26 نقطة

6- سموحة - 25 نقطة

7- زد - 24 نقطة

8- وادي دجلة - 24 نقطة

9- البنك الأهلي - 22 نقطة

10- مودرن سبورت - 22 نقطة

11- إنبي - 21 نقطة

12- بتروجيت - 21 نقطة

13- الجونة - 20 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 17 نقطة

16- الاتحاد السكندري - 17 نقطة

17- حرس الحدود - 14 نقطة

18- فاركو - 14 نقطة

19- طلائع الجيش - 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 12 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب النادي الأهلي ترتيب الأهلي في الدوري الأهلي ترتيب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول إيراني يؤكد اتخاذ قرار بتبادل السفراء بين طهران والقاهرة
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني يؤكد اتخاذ قرار بتبادل السفراء بين طهران والقاهرة
شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
حوادث وقضايا

جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
منال عوض: نستهدف خطة استثمارية منضبطة… وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
أخبار مصر

منال عوض: نستهدف خطة استثمارية منضبطة… وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا
أخبار مصر

ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة