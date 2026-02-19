بعد فوز الأهلي.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى الجونة بالدوري المصري

أقيمت اليوم الخميس العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري، فوز النادي الأهلي على نظيره الجونة بثنائية دون رد

ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة، بينما يلحقه النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة

2- الأهلي - 33 نقطة

3- الزمالك - 31 نقطة

4- بيراميدز - 31 نقطة

5- المصري - 26 نقطة

6- سموحة - 25 نقطة

7- زد - 24 نقطة

8- وادي دجلة - 24 نقطة

9- البنك الأهلي - 22 نقطة

10- مودرن سبورت - 22 نقطة

11- إنبي - 21 نقطة

12- بتروجيت - 21 نقطة

13- الجونة - 20 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 17 نقطة

16- الاتحاد السكندري - 17 نقطة

17- حرس الحدود - 14 نقطة

18- فاركو - 14 نقطة

19- طلائع الجيش - 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 12 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط