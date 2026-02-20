مباريات الأمس
إمام عاشور يتوج بجائزة أفضل ويهديها لهذا اللاعب (صور)

كتب : نهي خورشيد

12:32 ص 20/02/2026
  • عرض 2 صورة
    إمام عاشور (1)

توج إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة، التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وسجل عاشور هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 1-0.

وعلى الرغم من حصوله على جائزة رجل المباراة قرر عاشور إهداء الجائزة لزميله المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر للأهلي، تقديراً لمجهوده خلال اللقاء.

بهذا الفوز، عزز الأهلي موقعه في ترتيب الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، محققاً ثلاث نقاط مهمة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 18.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري جائزة أفضل لاعب مباراة الأهلي والجونة

