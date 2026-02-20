فيديو هدف إمام عاشور في مرمى الجونة بالدوري المصري

حقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره الجونة بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومنح إمام عاشور النادي الأهلي ثلاث نقاط مهمة للمارد الأحمر، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، برأسية قوية عجز حارس الجونة عن التصدي لها.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.