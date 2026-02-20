مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى الجونة بالدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

12:03 ص 20/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (10)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (9)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (6)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (7)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (5)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (12)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره الجونة بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومنح إمام عاشور النادي الأهلي ثلاث نقاط مهمة للمارد الأحمر، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، برأسية قوية عجز حارس الجونة عن التصدي لها.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور فيديو هدف إمام عاشور أهداف مباراة الأهلي والجونة الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
هل تتخلى حماس عن سلاحها؟.. كيف رد "عكاشة" على سؤال مجدي الجلاد
أخبار مصر

هل تتخلى حماس عن سلاحها؟.. كيف رد "عكاشة" على سؤال مجدي الجلاد
ملخص مباراة النادي الأهلي والجونة في الدوري لمصري
رياضة محلية

ملخص مباراة النادي الأهلي والجونة في الدوري لمصري

عمرو عبد الجليل وشقيقه الداعية أيمن يثيران الجدل ببرنامج "توأم رمضان"
دراما و تليفزيون

عمرو عبد الجليل وشقيقه الداعية أيمن يثيران الجدل ببرنامج "توأم رمضان"
سطو بكتر آخر الليل.. 10 سنوات مُشدد ضد "عصابة الدقي": سرقوا ضابطين خليجيين 
حوادث وقضايا

سطو بكتر آخر الليل.. 10 سنوات مُشدد ضد "عصابة الدقي": سرقوا ضابطين خليجيين 

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة