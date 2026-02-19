مباريات الأمس
إعلان

ملخص الشوط الثاني لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

11:53 م 19/02/2026 تعديل في 11:53 م
حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على حساب نظيره الجونة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

بدأت فرص الشوط الثاني بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط، عندما أرسل بلعمري عرضية أرضية مرت من تحت قدم كامويش لتصل عند إمام عاشور الذي سدد كرة قوية بجوار مرمى الجونة لتضيع فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 51، أهدر الأهلي هدفاً آخر من ركنية وصلت عند ياسر إبراهيم مررها عرضية قابلها كامويش برأسية غير مثالية لتصل إلى الحارس محمد علاء الذي تصدى ببراعة وأنقذ مرماه من هدف ثاني.

توقفت المباراة في الدقيقة 58 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "VAR" لكرة سقط فيها لاعب الجونة طالباً ضربة جزاء، قبل أن تشهد الدقيقة 64 فرصة ضائعة أخرى، إذ وصلت عرضية بلعمري إلى مروان عثمان الذي سدد بشكل سيء ومرت الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 73، سدد مروان عطية كرة قوية بعد تمريرة أرضية من أشرف بنشرقي، لكنها كانت أقوى من اللازم وخرجت أعلى المرمى، فيما تصدى بلعمري في الدقيقة 75 لتسديدة خطيرة من محمد عماد بعد تمريرة خاطئة من محمد هاني.

واصل إمام عاشور هجماته من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته في الدقيقة 78 خرجت أعلى المرمى تلاها تسديدة محمد عماد في الدقيقة 83 أيضاً أعلى الشباك قبل أن يتدخل بلعمري مرة أخرى ويمنع هدفاً محققاً للجونة في الدقيقة 84 بعد هجمة خطيرة.

وفي الدقائق الأخيرة، ضاعت فرصتان للأهلي، الأولى في الدقيقة 85 بعد هجمة مرتدة وصلت الكرة فيها إلى الشحات الذي سددها فارتدت من القائم الأيسر، والثانية في الدقيقة 86 بعد كرة مررها مروان عثمان إلى إمام عاشور الذي سددها لكن محمد علاء تصدى لها ببراعة.

كما سدد حسين الشحات كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87 لكنها خرجت أعلى المرمى، قبل أن يحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل من الضائع.

يذكر أن هدف الأهلي الوحيد جاء في الشوط الأول بالدقيقة 35، بعد عرضية رائعة من أشرف بنشرقي وصلت إلى إمام عاشور الذي حولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، ليحسم الأهلي المباراة بهدف دون رد في نهاية الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي ملخص مباراة الأهلي والجونة لحظة بلحظة الأهلي والجونة بث مباشر الأهلي والجونة الدوري المصري

