مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

الخواجة: معتمد جمال على قدر المسؤولية والزمالك يحتاج لعودة المصابين

كتب : نهي خورشيد

12:45 ص 20/02/2026

محمود الخواجة نجم الزمالك السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمود الخواجة نجم الزمالك السابق، أن المدير الفني للفريق الأبيض معتمد جمال كان على قدر المسؤولية خلال الفترة الماضية.

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية:"عبدالله السعيد يقدم مستوى مميز مع الزمالك والفريق يحتاج لعودة اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة من أجل اكتمال القوة الضاربة".

وأضاف: "الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، وناصر منسي لاعب قادر على تسجيل أهداف من أنصاف الفرص".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمود الخواجة عبدالله السعيد معتمد جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو عبد الجليل وشقيقه الداعية أيمن يثيران الجدل ببرنامج "توأم رمضان"
دراما و تليفزيون

عمرو عبد الجليل وشقيقه الداعية أيمن يثيران الجدل ببرنامج "توأم رمضان"
موعد أذان الفجر الجمعة 2 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الجمعة 2 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا
أخبار مصر

ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا
أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي
جنة الصائم

ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة