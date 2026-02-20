الخواجة: معتمد جمال على قدر المسؤولية والزمالك يحتاج لعودة المصابين

أكد محمود الخواجة نجم الزمالك السابق، أن المدير الفني للفريق الأبيض معتمد جمال كان على قدر المسؤولية خلال الفترة الماضية.

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية:"عبدالله السعيد يقدم مستوى مميز مع الزمالك والفريق يحتاج لعودة اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة من أجل اكتمال القوة الضاربة".

وأضاف: "الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، وناصر منسي لاعب قادر على تسجيل أهداف من أنصاف الفرص".