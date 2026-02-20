مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

التعادل يحسم مباراة فاركو وبتروجيت في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

12:38 ص 20/02/2026
    خلال مباراة فاركو وبتروجيت (4) (1)
    خلال مباراة فاركو وبتروجيت (1) (1)
    خلال مباراة فاركو وبتروجيت (3) (1)
    خلال مباراة فاركو وبتروجيت (2) (1)

حسم التعادل الإيجابي مباراة فاركو و بتروجيت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

وتقدم فاركو عن طريق اللاعب كريم الطيب في الدقيقة 8، قبل أن يدرك سيكو سوتكو لاعب بتروجيت هدف التعادل في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بنقطة لكل من الفريقين.

وبهذا التعادل رفع بتروجيت نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما رفع فاركو رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثامن عشر.

الدوري المصري مباراة فاركو وبتروجيت نتيجة مباراة فاركو وبتروجيت

