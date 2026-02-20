التعادل يحسم مباراة فاركو وبتروجيت في الدوري المصري

المصري يخطف التعادل في الوقت القاتل من المقاولون بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي مباراة فاركو و بتروجيت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

وتقدم فاركو عن طريق اللاعب كريم الطيب في الدقيقة 8، قبل أن يدرك سيكو سوتكو لاعب بتروجيت هدف التعادل في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بنقطة لكل من الفريقين.

وبهذا التعادل رفع بتروجيت نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما رفع فاركو رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثامن عشر.