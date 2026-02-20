مباريات الأمس
المصري يخطف التعادل في الوقت القاتل من المقاولون بالدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

12:19 ص 20/02/2026
    خلال مباراة المقاولون والمصري (1)

حسم التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي و المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق اللاعب أحمد باهية في الدقيقة 84، قبل أن يدرك ميدو جابر، لاعب المصري، هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6)، لينتهي اللقاء بحصول كل فريق على نقطة واحدة.

وبهذا التعادل رفع المصري نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.

