قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين سيمتنع في الوقت الحالي عن الكشف عن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه سيتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من التفاصيل.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "لن نعلن عنه بعد ، بمجرد تأكيد التفاصيل، كما في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".

وعُقدت المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري. واستمرت المشاورات في اليوم الأول ست ساعات، عُقدت خلف أبواب مغلقة.

واستمرت المفاوضات في 18 فبراير لنحو ساعتين. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بعد الاجتماع: " إن المفاوضات كانت صعبة، لكنها كانت عملية".