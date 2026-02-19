إعلان

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك

كتب : محمد أبو بكر

02:01 م 19/02/2026

محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمقر ديوان عام المحافظة.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لمحافظ الجيزة، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للجيزة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتعاون البنّاء مع جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد أحد أهم الصروح العلمية والأكاديمية على مستوى الجمهورية وشريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح "الأنصاري"، أن محافظة الجيزة تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفي مقدمتها جامعة القاهرة للاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية وكوادرها المتخصصة في مختلف المجالات بما يسهم في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره لمحافظ الجيزة، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، وأن الجامعة سوف تستمر في التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، لوضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق الصالح العام لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي في مواجهة التحديات المجتمعية وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم أبناء محافظة الجيزة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان

توضيح مهم لوزير الطيران بشأن طرح المطارات للقطاع الخاص

رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1447هـ - 2026م

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
كيف تعرف أنك من مستحقي منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين؟
أخبار وتقارير

كيف تعرف أنك من مستحقي منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين؟
تحرك عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن مخالفات "راديو الزمالك" -(تفاصيل)
أخبار مصر

تحرك عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن مخالفات "راديو الزمالك" -(تفاصيل)

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
حوادث وقضايا

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة