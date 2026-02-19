إعلان

في أول أيام رمضان.. محافظ الدقهلية يقود جولات مفاجئة على مخابز طلخا

كتب : رامي محمود

01:18 م 19/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يستمع للمواطنين وآرائهم حول جودة الخبز (1)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يتأكد من الوزن وجود ة الخبز (1)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يستمع للمواطنين وآرائهم حول جودة الخبز (2)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية بين المواطنين امام احد المخابز بمدينة طلخا (2)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يستمع للمواطنين وآرائهم حول جودة الخبز (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية شملت عددًا من المخابز بمدينة طلخا، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، فضلًا عن الالتزام بوزن رغيف الخبز المقرر.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الدقهلية خطوط الإنتاج داخل المخابز، واطمأن على مستوى جودة الرغيف ومدى مطابقته للمواصفات التموينية المعتمدة، مؤكدًا أن جودة رغيف الخبز تمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، لا يمكن التهاون فيه أو المساس به.

وشدد طارق مرزوق على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المحددة لإنتاج خبز جيد يليق بالمواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان تقديم خدمة مستقرة ومنضبطة، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وأكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بنقص وزن الرغيف أو الإخلال بالاشتراطات المنظمة للعمل داخل المخابز، موجهًا وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تلاعب يتم رصده، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا للانضباط داخل منظومة الخبز.

كما أشار إلى استمرار الحملات والجولات الميدانية المفاجئة لضبط منظومة الخبز، وضمان حصول المواطنين على رغيف مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن، مؤكدًا أن حق المواطن في الحصول على رغيف جيد وبالوزن المقرر يمثل خطًا أحمر لا يقبل التجاوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية طارق مرزوق مخابز طلخا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
كيف تعرف أنك من مستحقي منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين؟
أخبار وتقارير

كيف تعرف أنك من مستحقي منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين؟
الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
حوادث وقضايا

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة