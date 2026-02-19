في أول أيام رمضان.. محافظ الدقهلية يقود جولات مفاجئة على مخابز طلخا

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية شملت عددًا من المخابز بمدينة طلخا، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، فضلًا عن الالتزام بوزن رغيف الخبز المقرر.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الدقهلية خطوط الإنتاج داخل المخابز، واطمأن على مستوى جودة الرغيف ومدى مطابقته للمواصفات التموينية المعتمدة، مؤكدًا أن جودة رغيف الخبز تمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، لا يمكن التهاون فيه أو المساس به.

وشدد طارق مرزوق على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المحددة لإنتاج خبز جيد يليق بالمواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان تقديم خدمة مستقرة ومنضبطة، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وأكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بنقص وزن الرغيف أو الإخلال بالاشتراطات المنظمة للعمل داخل المخابز، موجهًا وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تلاعب يتم رصده، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا للانضباط داخل منظومة الخبز.

كما أشار إلى استمرار الحملات والجولات الميدانية المفاجئة لضبط منظومة الخبز، وضمان حصول المواطنين على رغيف مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن، مؤكدًا أن حق المواطن في الحصول على رغيف جيد وبالوزن المقرر يمثل خطًا أحمر لا يقبل التجاوز.