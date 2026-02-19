إعلان

البورصة تواصل الهبوط وتخسر أكثر من 2% اليوم.. ما الأسباب؟

كتب : ميريت نادي

01:09 م 19/02/2026 تعديل في 01:14 م

المؤشر الرئيسي للبورصة

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشرات بالبورصة خلال جلسة تداول اليوم يرجع إلى ارتفاع مبيعات المستثمرين الأجانب، في ظل مخاوف من توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران، مما يدفع المتعاملين إلى توخي الحذر الشديد.

وأوضحت أنه، استنادًا إلى خبرات سابقة، فإن الولايات المتحدة سبق أن وجهت ضربة للعراق خلال شهر رمضان، وهو ما يثير تخوفات من تكرار الأمر.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.27% ليصل إلى مستوى 51035 نقطة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وأضافت رمسيس أن هذا التراجع يعد تصحيحًا صحيًا بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها المؤشر، والتي دفعته إلى تخطي 52 ألف نقطة، مشيرة إلى أن حدوث قدر من الهدوء النسبي أمر طبيعي، كما لفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تذبذبًا حادًا في المؤشر، إذ كان يرتفع وينخفض خلال الجلسة نفسها.

وأشارت إلى أن المواسم والأعياد عادة ما تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة التداولات، بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي تتسم جلساته بالهدوء نتيجة تقليص ساعات التداول، حيث تبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحًا وتنتهي في الساعة 1:30 ظهرًا.

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 أمريكا إيران العراق انخفاض المؤشرات

