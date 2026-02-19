إعلان

العراق: القبض على 30 أجنبيا مخالفا لضوابط الإقامة في بغداد

كتب : مصراوي

12:31 م 19/02/2026

قوات الأمن العراقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد- (د ب أ)

أعلن الأمن العراقي اليوم الخميس القبض على 30 أجنبيا مخالفا لضوابط الإقامة والجنسية خلال 24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد .

وقالت قيادة عمليات بغداد ، في بيان صحفي اليوم :"تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والجهات الرقابية متابعة وتدقيق المشاريع التجارية والصناعية وملف العمالة الأجنبية".

وأضافت أن تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 30 أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط الإقامة والجنسية، وذلك ضمن مناطق شارع الزيتون/أبي غريب، ورئاسة العبيدي، وجرف النداف بجانبي الكرخ والرصافة .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن العراقي ضوابط الإقامة في بغداد القبض على 30 أجنبيا ملف العمالة الأجنبية بالعراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
البورصة تواصل الهبوط وتخسر أكثر من 2% اليوم.. ما الأسباب؟
اقتصاد

البورصة تواصل الهبوط وتخسر أكثر من 2% اليوم.. ما الأسباب؟
"خدعني".. المالك السابق لـ"فيكتوريا سيكريت" يكشف طبيعة علاقته بجيفري إبستين
شئون عربية و دولية

"خدعني".. المالك السابق لـ"فيكتوريا سيكريت" يكشف طبيعة علاقته بجيفري إبستين
موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026
"بكى فورا".. ماذا فعل حسن شحاتة ردا على جمهور الزمالك؟
رياضة محلية

"بكى فورا".. ماذا فعل حسن شحاتة ردا على جمهور الزمالك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة