"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان

كتب : علي عبد المنعم

12:02 م 19/02/2026 تعديل في 12:36 م
تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تحركات مكثفة لكشف ملابسات مقتل محامٍ شاب، لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الرقبة أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان، بمنطقة السوق الفوقاني بدائرة بندر قنا، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة بندر قنا يفيد بمصرع شاب بطلق ناري، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المجني عليه يُدعى عبد الله عتيطو، محامٍ من قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ويقيم في بندر قنا.

وكشفت المعاينة الأولية أن إصابته جاءت بطلق ناري في الرقبة، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل وصوله إلى المسجد.

وتباشر فرق البحث الجنائي أعمالها، حيث يجري حاليًا جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود المتواجدين بمحيط الواقعة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الحادث، في محاولة لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وخط سيرهم قبل وبعد ارتكاب الجريمة.

ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وضبط المتورطين في إطلاق النار، مع إعداد تقرير شامل حول دوافع وملابسات الجريمة، كما أصدرت قرارًا بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

مقتل محامي قنا طلق ناري

