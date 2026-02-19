كتب - علا ء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 4 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية والفضية المدموغة بدمغات مطموسة يُشتبه في كونها مقلدة، داخل 6 محال لتجارة المشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وأوضحت الداخلية أن الضبط جاء في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي لمكافحة الغش التجاري، حيث تم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لمباشرة التحقيقات لمعرفة مدى طرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.