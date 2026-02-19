تحدث صالح جمعة عن كواليس علاقته بعدد من مدربيه السابقين، خلال ظهوره في بودكاست ابن كارك مع الإعلامي كريم خطاب، مستعرضًا رؤيته الفنية والإنسانية لبعض الأسماء التي عمل معها.

وقال صالح جمعة: "موسيماني كان مدرب متلون شوية، ما تفهموش، ما تفهمش هو بيحبك ولا بيكرهك، هيبقى داعم ليك ولا لا، النتائج هي اللي كانت تفرق له".

وتابع: "كان في انقسام كبير من اللاعيبة تجاهه، ناس مقتنعة بيه وناس لأ، وناس بتحبه وناس ما كانتش بتحبه".

وأضاف: "هو في الأول كان ماشي كويس، لكن بعد النجاح الكبير والتتويج بأفريقيا مرتين مع الأهلي حس إنه جامد قوي، وده انعكس على تصريحاته وأسلوبه، وناس كتير قالت لي إنه اتغير في الآخر، خاصة بعد نهائي القرن".

وتابع: "المدرب الوحيد اللي كان عندي معاه مشكلة فنية حقيقية هو رينيه فايلر، إنما باقي المدربين المصريين علاقتي بيهم كانت كويسة جدًا، ما عنديش خلافات شخصية مع حد".

كما تطرق جمعة للجانب الإنساني للمدربين، معتبرًا أن الأمريكي بوب برادلي كان الأفضل من الناحية الإنسانية بسبب اهتمامه بالجانب النفسي للاعبين، بينما وصف الأرجنتيني هيكتور كوبر بالشخصية القوية والغموض.

