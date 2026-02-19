مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

"موسيماني متلون".. صالح جمعة يكشف كواليس علاقته بمدربين الأهلي والمنتخب

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 19/02/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    صالح وعبدالله جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    عبد الله وصالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    عبد الله جمعة وصالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    أحمد رفعت وصالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة 2
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة 3
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 14 صورة
    صالح جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث صالح جمعة عن كواليس علاقته بعدد من مدربيه السابقين، خلال ظهوره في بودكاست ابن كارك مع الإعلامي كريم خطاب، مستعرضًا رؤيته الفنية والإنسانية لبعض الأسماء التي عمل معها.

وقال صالح جمعة: "موسيماني كان مدرب متلون شوية، ما تفهموش، ما تفهمش هو بيحبك ولا بيكرهك، هيبقى داعم ليك ولا لا، النتائج هي اللي كانت تفرق له".

وتابع: "كان في انقسام كبير من اللاعيبة تجاهه، ناس مقتنعة بيه وناس لأ، وناس بتحبه وناس ما كانتش بتحبه".

وأضاف: "هو في الأول كان ماشي كويس، لكن بعد النجاح الكبير والتتويج بأفريقيا مرتين مع الأهلي حس إنه جامد قوي، وده انعكس على تصريحاته وأسلوبه، وناس كتير قالت لي إنه اتغير في الآخر، خاصة بعد نهائي القرن".

وتابع: "المدرب الوحيد اللي كان عندي معاه مشكلة فنية حقيقية هو رينيه فايلر، إنما باقي المدربين المصريين علاقتي بيهم كانت كويسة جدًا، ما عنديش خلافات شخصية مع حد".

كما تطرق جمعة للجانب الإنساني للمدربين، معتبرًا أن الأمريكي بوب برادلي كان الأفضل من الناحية الإنسانية بسبب اهتمامه بالجانب النفسي للاعبين، بينما وصف الأرجنتيني هيكتور كوبر بالشخصية القوية والغموض.

إقرأ أيضًا:

"بكلمه واتساب".. صالح جمعة يرد على توتر علاقته بإمام عاشور بعد أزمة "السهرة"

"كمين اتحاد الكرة".. تعليق قوي من نجم الزمالك السابق بعد توديع كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صالح جمعة موسمياني الأهلي منتخب مصر تصريحات صالح جمعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
بعد تعادل أرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
شئون عربية و دولية

إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة