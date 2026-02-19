"كمين اتحاد الكرة".. تعليق قوي من نجم الزمالك السابق بعد توديع كأس مصر

مصطفى إبراهيم: الزمالك لم يخسر فنياً أمام سيراميكا والكثير من القرارات

يلاقي النادي الأهلي نظيره الجونة، اليوم الخميس الموافق 19 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يدخل الجونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ويذكر أن تنقل مباراة الأهلي والجونة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".