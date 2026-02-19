مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقناة النالقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 19/02/2026
  • عرض 2 صورة
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي

يلاقي النادي الأهلي نظيره الجونة، اليوم الخميس الموافق 19 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يدخل الجونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ويذكر أن تنقل مباراة الأهلي والجونة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".

موعد مباراة الأهلي والجونة الأهلي اليوم مباراة الأهلي اليوم الدوري المصري

