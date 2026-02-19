بعد تعادل أرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

عمر مرموش يكشف عن فريقه المفضل في الدوري المصري

أقيمت مساء أمس الأربعاء مباراة أرسنال وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بعدما انتهت 2-2، ليقلص أرسنال فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، إلى نقطتين.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 56 نقطة مع مباراة أقل.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- آرسنال - 58 نقطة

2- مانشستر سيتي - 53 نقطة

3- أستون فيلا - 50 نقطة

4- مانشستر يونايتد - 45 نقطة

5- تشيلسي - 44 نقطة

6- ليفربول - 42 نقطة

7- برينتفورد - 40 نقطة

8- إيفرتون - 37 نقطة

9- بورنموث - 37 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد - 36 نقطة

11- سندرلاند - 36 نقطة

12- فولهام - 34 نقطة

13- كريستال بالاس - 32 نقطة

14- برايتون - 31 نقطة

15- ليدز يونايتد - 30 نقطة

16- توتنهام - 29 نقطة

17- نوتنجهام - 27 نقطة

18- وست هام - 24 نقطة

19- بيرنلي - 18 نقطة

20- وولفرهامبتون - 10 نقاط