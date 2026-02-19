مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: الخروج من كأس مصر أمر منطقي

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 19/02/2026
  عرض 9 صورة
  عرض 9 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  عرض 9 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
  عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (2)
  عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  عرض 9 صورة
    الزمالك

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن خسارة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا جاءت في مسرحية غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك قدم مباراة جيدة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وأضاع العديد من الفرص التهديفية لكن الخسارة كانت نتيجة عوامل أخرى غير فنية".

وأضاف أنه يشعر بالارتياح لخروج الفريق من بطولة كأس مصر:"لا يمكن لأي فريق يعاني من مثل هذه الظروف أن ينافس على كل البطولات".

وأوضح أن هدفه في الموسم الحالي هو الفوز بلقب كأس الكونفدرالية والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا على الأقل حال عدم التتويج بلقب الدوري.

وشدد لاعب الوسط السابق على أن الزمالك يتفوق على بعض الأندية التي أنفقت مليارات على فرقها الرياضية، مؤكداً أنه لا يلوم أي لاعب على الخسارة والخروج من كأس مصر.

