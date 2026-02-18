إعلان

قرار من الاستئناف بشأن استئناف متهم على حكم المؤبد لاتهامه بالاتجار بالآيس

كتب : أحمد عادل

11:39 ص 18/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعا، تأجيل استئناف متهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس" على حكم المؤبد الصادر ضده من محكمة جنايات أول درجة، لجلسة 22 فبراير الجاري.

استئناف متهم على حكم المؤبد لاتهامه بالاتجار بالآيس

وكان المحامي محمد سليم الناظر، دفاع المتهم، قد قدم استئنافًا على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق موكله.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم بالسجن المؤبد لإدانته بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس".

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس "اندازول كاربوكساميد" بقصد الاتجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتجار بالآيس جنايات القاهرة مخدر الآيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
أخبار وتقارير

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة