قررت محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعا، تأجيل استئناف متهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس" على حكم المؤبد الصادر ضده من محكمة جنايات أول درجة، لجلسة 22 فبراير الجاري.

استئناف متهم على حكم المؤبد لاتهامه بالاتجار بالآيس

وكان المحامي محمد سليم الناظر، دفاع المتهم، قد قدم استئنافًا على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق موكله.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم بالسجن المؤبد لإدانته بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس".

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس "اندازول كاربوكساميد" بقصد الاتجار.