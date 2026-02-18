إعلان

عطل مفاجئ يضرب "يوتيوب".. الشركة تكشف السبب

كتب- محمود عبدالرحمن:

11:34 ص 18/02/2026

عطل يضرب يوتيوب

أدى عطل مفاجئ في منصة "يوتيوب" إلى توقف الخدمة لدى مئات الآلاف من المستخدمين، مع ظهور الصفحة الرئيسية بيضاء وخالية من أي محتوى، وعدم تحميل مقاطع الفيديو عبر تطبيق "يوتيوب" و"يوتيوب ميوزك" و"يوتيوب كيدز".

ووفقا لموقع Downdetector المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد أبلغ نحو 340 ألف مستخدم عن مشكلات في الوصول إلى المنصة.

من جانبه، أقر موقع YouTube بوجود خلل في نظام التوصيات، موضحا أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلة بشكل كامل، رغم عودة الصفحة الرئيسية للعمل تدريجيا.

ولم تقتصر الاضطرابات على يوتيوب فقط، إذ أشارت تقارير إلى تعرض مواقع وخدمات أخرى لمشكلات تقنية، من بينها Google وAmazon وAmazon Web Services، إضافة إلى Cloudflare.

