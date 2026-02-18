إعلان

الداخلية تسحب 803 رخص وتضبط 920 دراجة نارية على الطرق

كتب : علاء عمران

11:34 ص 18/02/2026

حملات مرورية-ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من تكثيف حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الشرطة سحبت 803 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، عقب انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس، مع تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

تركيب الملصق

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تتيح الوزارة خدمة طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر، للمركبات ذات التراخيص السارية.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة 5 مساءً، إلى جانب الفترة الصباحية، تيسيرًا على المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق.

ضبط دراجات

وفي السياق ذاته، ضبطت الأجهزة الأمنية 920 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات الالتزام بارتداء الخوذة، كما شددت على ضرورة التزام قائدي السيارات بالحارات المرورية المخصصة لهم، حفاظًا على السيولة المرورية والحد من الحوادث، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

كلمات دالة الملصق الإلكتروني - وزارة الداخلية - دراجات نارية - ارتداء الخوذة

