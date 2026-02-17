مباريات الأمس
الجيش الملكي يواجه بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دون جماهير

كتب : يوسف محمد

05:01 م 17/02/2026
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، عن مواجهة عربية تجمع بين فريقي بيراميدز والجيش الملكي.

وتقام مباراة الجيش الملكي أمام بيراميدز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحد أيام 13 أو 14 او 15 مارس المقبل بالمغرب، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 او 21 أو 22 من الشهر ذاته.

وكان بيراميدز واجه الجيش الملكي، في مباراة ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة العودة بهدفين دون مقابل.

وسيخوض بيراميدز مباراة الذهاب أمام الجيش الملكي في المغرب، دون حضور جماهيري للجيش الملكي، تنفيذا لعقوبة خوض مباراة واحدة دون حضور جماهيري مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين العام الماضي.

ومع تكرار جماهير الجيش الملكي لأحداث الشغب في مباراة الأهلي، خلال دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة، قرر الاتحاد الأفريقي خوض الجيش الملكي مباراتين على ملعبه دون حضور جماهيري مع تنفيذ عقوبة العام الماضي، ليصل عدد المباريات إلى 3 لقاءات.

وخاض الجيش الملكي خلال الموسم الحالي 2025-2026، مباراتين دون حضور جماهيري أمام كلا من، شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، ستكون المباراة الثالثة هى مباراة الذهاب أمام بيراميدز.

مباراة بيراميدز بيراميدز والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

