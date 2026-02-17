الجيش الملكي يواجه بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دون جماهير

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس مصر.

وسجل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا اللاعب جاستيس ارتر في الدقيقة 18، بينما أدرك هدف التعادل لفريق الزمالك اللاعب محمد إسماعيل في الدقيقة 1+45.

وفي حال انتهاء الوقت الأساسي بالتعادل الإيجابي ستتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، وحال استمرار التعادل يتم الاتجاه إلى ركلات الترجيح.

محمد إسماعيل يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا

(الزمالك 1 - 1 سيراميكا كليوباترا) pic.twitter.com/N1KRGwl1Jg — ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2026