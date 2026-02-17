مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

1 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 3
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

كتب : محمد عبد السلام

06:09 م 17/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 4 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
  • عرض 4 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس مصر.

وسجل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا اللاعب جاستيس ارتر في الدقيقة 18، بينما أدرك هدف التعادل لفريق الزمالك اللاعب محمد إسماعيل في الدقيقة 1+45.

وفي حال انتهاء الوقت الأساسي بالتعادل الإيجابي ستتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، وحال استمرار التعادل يتم الاتجاه إلى ركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا مباراة الزمالك وسيراميكا الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر| مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

بث مباشر| مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-2
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-2
9 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
جنة الصائم

9 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026