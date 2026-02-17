الجيش الملكي يواجه بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دون جماهير

علق محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز، على قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بالنسخة الحالية من البطولة.

وقال جدو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تمكنا من تقديم مستوى مميز في دور المجموعات بدوري الأبطال، ونجحنا في تأكيد تفوقنا في البطولة".

وأضاف: "مباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال ستختلف تماما عن المباريات، التي لعب خلال دور المجموعات بالبطولة".

وتابع: "الأهلي المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة، يليه فريق بيراميدز، من خلفهم يأتي فريق بيراميدز الذي يقدم مستوى مميز في البطولة حتى الآن".

منافس بيراميدز في ربع نهائي دوري الأبطال

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة بيراميدز لنظيره الجيش الملكي المغربي، فيما سيواجه الأهلي فريق الترجي التونسي.

ويذكر أن مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام أحد أيام 13 أو 14 أو 15 فبراير الجاري.

