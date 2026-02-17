مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

1 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 3
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

05:35 م 17/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد ناجي جدو وزوجته
  • عرض 11 صورة
    محمد ناجي جدو وزوجته
  • عرض 11 صورة
    محمد ناجي جدو وزوجته
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز، على قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بالنسخة الحالية من البطولة.

وقال جدو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تمكنا من تقديم مستوى مميز في دور المجموعات بدوري الأبطال، ونجحنا في تأكيد تفوقنا في البطولة".

وأضاف: "مباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال ستختلف تماما عن المباريات، التي لعب خلال دور المجموعات بالبطولة".

وتابع: "الأهلي المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة، يليه فريق بيراميدز، من خلفهم يأتي فريق بيراميدز الذي يقدم مستوى مميز في البطولة حتى الآن".

منافس بيراميدز في ربع نهائي دوري الأبطال

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة بيراميدز لنظيره الجيش الملكي المغربي، فيما سيواجه الأهلي فريق الترجي التونسي.

ويذكر أن مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام أحد أيام 13 أو 14 أو 15 فبراير الجاري.

أقرأ أيضًا:

بابى سار لاعب توتنهام يطالب الإفراج عن جماهير السنغال (صورة)

مدينة أمريكية تهدد بعدم استضافة مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد ناجي جدو دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري الأبطال نادي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
دراما و تليفزيون

رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
طلبتا التوقف للنزول.. سائق ميكروباص يعتدي على فتاة ووالدتها في بني سويف
حوادث وقضايا

طلبتا التوقف للنزول.. سائق ميكروباص يعتدي على فتاة ووالدتها في بني سويف
9 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
جنة الصائم

9 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026