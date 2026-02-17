الجيش الملكي يواجه بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دون جماهير

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

بعد الفوز بخماسية.. الأهلي يضرب موعدا مع دجلة في نصف نهائي كأس مصر للسيدات

عقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد دياب، اجتماعا لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالمسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الرابطة، تفويض أحمد دياب رئيس الرابطة وإبراهيم الكفراوي نائب رئيس الرابطة، للتفاوض على المسمى الجديد للدوري خلال الموسم المقبل.

وأشار الاتحاد المصري في بيان رسمي، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في شهر أبريل المقبل للإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بالأمر.

وحددت رابطة الأندية المصرية، منتصف مارس المقبل 2026 موعدا لإقامة قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ويذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 35 نقطة جمعهم من 16 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا